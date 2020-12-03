الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس، وحتى فجر اليوم الخميس، (11) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير، إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من بيت لحم، وهم: عدي أبو نصار، وليث الأطرش، ومحمد ناصر أبو شيخة.

فيما جرى اعتقال لمواطن من قلقيلية وهو علي ماهر تيم (28 عامًا)، ومواطن آخر من جنين وهو أحمد عبد الله أبو سرية، وهو أسير سابق، إضافة إلى مواطنين من بلدة العيزرية في القدس، وهما: الشقيقان سامر وإبراهيم محمد إبراهيم الكالوني.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس أربعة مواطنين من قرية تياسير، وجرى الإفراج عنهم لاحقاً وهم: إياد مثقال أبو محسن، وزاهي أحمد أبو علي، وسلامة عبد الرازق دبك، وغانم محمد أبو محسن.