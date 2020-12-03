النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2695) الخميس3/12/2020
أخبار فلسطينية
- "سكاي نيوز": فتح معبر رفح ثلاثة أيام من كل أسبوع بدءًا من منتصف ديسمبر
- مواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في نابلس
- حماس تكشف عقدة في جولات المصالحة الفلسطينية
- بروتوكولات الصحة الجديدة في التعامل مع فحوصات "كورونا" في غزة
- الصحة بغزة: 88% من أسرة العناية مشغولة بمرضى "كورونا"
- مستشار وزير الصحة: الوضع الوبائي في قطاع غزة كارثي وندعو الى الاغلاق الشامل لمدة 14 يوم
- حماس تكشف عن "العقدة الأساسية" في كل جولات المصالحة الفلسطينية
- بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة
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أخبار إسرائيلية
- الكنيست الإسرائيلي توافق بالقراءة التمهيدية على قانون حلها
- 3 منظمات حقوقية إسرائيلية: الاقتحامات الليلية تسبب الكوابيس والصدمات وترويع الأطفال الفلسطينيين
- الكنيست يحلّ نفسه وإسرائيل تتجه نحو انتخابات رابعة في آذار المقبل
- افتتاح سفارة إسرائيلية في البحرين قبل نهاية العام
- نتنياهو: إسرائيل بحاجة للقاحات... لا للانتخابات
- استطلاع: الليكود يتصدر والمشتركة تتراجع لأول مرة لـ9 مقاعد
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اخبار دولية
- الأمم المتحدة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحل الدولتين ووقف الاستيطان
- إدانة أممية لاستهداف إسرائيل الأطفال الفلسطينيين
- خلال يوم واحد.. نقل أكثر من 100 ألف مصاب بكورونا للمستشفيات بالولايات المتحدة
- فرنسا بصدد “تحرّك ضخم” يستهدف 76 مسجداً
- أونروا» تدفع رواتب موظفيها وتستعد لأزمة الشهر الحالي
اخبار عربية
- نيويورك تايمز: الخرطوم تهدد واشنطن بانهيار اتفاق العلاقات مع تل أبيب في هذه الحالة
- “الجامعة العربية” تبحث إنشاء صندوق لمجابهة الكوارث والأزمات
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- الكنيست يحلّ نفسه وإسرائيل تتجه نحو انتخابات رابعة في آذار المقبل
- 3 منظمات حقوقية إسرائيلية: الاقتحامات الليلية تسبب الكوابيس والصدمات وترويع الأطفال الفلسطينيين
- قوات الاحتلال تعتقل 18 مواطنا من الضفة بينهم أشقاء.. ونقابة الصحافيين تدين “الاعتداء…
- سلطات سجون الاحتلال تواصل حربها الممنهجة ضد المعتقلين وارتفاع عدد الأسرى المصابين بالسرطان
- إسرائيل تحول المستحقات الخاصة بأموال الضرائب إلى خزينة السلطة الفلسطينية وتؤجل للشهر المقبل…
- مطالبات حقوقية للعرب بمراجعة سياسات التطبيع بعد إساءة مشجعين يهود للنبي وشتم الإمارات
- وفاة عامليْن فلسطينيين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس
الشرق الأوسط
- إسرائيل تحوّل مستحقات السلطة الفلسطينية
- «أونروا» تدفع رواتب موظفيها وتستعد لأزمة الشهر الحالي
- الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للتحقيق في إصابة أطفال بجروح خطيرة
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الاخبار اللبنانية
· إسرائيل تبحث عن «إنجاز» أمني: اشتداد الحرب الاستخبارية مع المقاومة
الخليج الإماراتية
· إسرائيل تسلم الفلسطينيين مليار دولار من أموال الضرائب
الاهرام المصرية
- تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية للشهر التاسع لمواجهة تفشي كورونا
الشروق المصرية
الغد الأردنية
- فرنسا بصدد “تحرّك ضخم” يستهدف 76 مسجداً
- “الجامعة العربية” تبحث إنشاء صندوق لمجابهة الكوارث والأزمات
- الكنيست الإسرائيلي توافق بالقراءة التمهيدية على قانون حلها
الشرق القطرية
- إدانة أممية لاستهداف إسرائيل الأطفال الفلسطينيين
- نيويورك تايمز: الخرطوم تهدد واشنطن بانهيار اتفاق العلاقات مع تل أبيب في هذه الحالة
- بـ 166 راكباً.. دبي تستقبل أول رحلة مباشرة من "إسرائيل"
- سلاحه بيد وحلوى باليد الأخرى.. صورة لجندي اسرائيلي يطعم طفل فلسطيني تفجر موجة غضب واسعة
- وفاة عاملين فلسطينيين وإصابة 5 آخرين في حادث دهس على حاجز بيت لحم الشمالي
- الأمم المتحدة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحل الدولتين ووقف الاستيطان
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· "سكاي نيوز": فتح معبر رفح ثلاثة أيام من كل أسبوع بدءًا من منتصف ديسمبر
· حماس تكشف عقدة في جولات المصالحة الفلسطينية
· بروتوكولات الصحة الجديدة في التعامل مع فحوصات "كورونا" في غزة
· الصحة بغزة: 88% من أسرة العناية مشغولة بمرضى "كورونا"
· المرابطة "خويص" تعود إلى الأقصى بعد إبعاد لأكثر من 14 شهراً
· مرفق.. تفعيل رابط فحص منحة قطر (100$) للأسر المتعففة
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القدس
· نتنياهو وغانتس يستقبلان 400 من يهود الفلاشا اليوم
· 1523 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
· منصور عباس يواصل إثارة الجدل والليكود يخذله
· بيت لحم: الاحتلال يعتقل 3 شبان
· أعضاء كنيست برفقة برلماني فرنسي يقتحمون "قبر يوسف"
· تسجيل حالتي وفاة بكورونا بمستشفى الهلال في طولكرم
الحياة الجديدة
· 59 مستوطنا يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية
· الرئيس يهنئ رئيس لاووس بيوم إعلان الجمهورية
· الاحتلال يهدم منزلا في صور باهر
· الاحتلال يستولي على 8 شاحنات جنوب شرق القدس
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صحيفة الأيام
· »الرئيس: وجهت الحكومة للقيام بالإجراءات الضرورية لكسر المنحنى العالي...
· »بيت لحم: وفاة عامليْن وإصابة 22 دهستهم حافلة فقد قائدها السيطرة عليها
· »المستوطنون يعتدون مجدداً على آثار سبسطية
· »الكيلة: قرار إغلاق المدارس احتمال مطروح
· »اتحاد المعلمين يعلن الإضراب الشامل اليوم
· »صرف راتب شهر كامل ونصف المتأخرات اليوم
· »الكنيست يقرر حل نفسه في تصويت أولي
· »أميركا: نقل نحو 100 ألف مصاب بـ"كورونا" إلى المستشفيات في يوم واحد
وكالة الرأي
· بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة
· الاحتلال يعتقل 5 شبّان من بيت لحم والقدس
· إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس
· الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة 4 قرارات لصالح فلسطين
· عباس يمدد حالة الطوارئ 30 يومًا
· "الصحة العالمية": اللقاحات لن تكفي لمنع انتشار كورونا بالأشهر المقبلة
· اعتقال أسير فلسطيني محرر على حاجز للاحتلال جنوب جنين
· غزة.. 88% من أسرة العناية المُركزة مشغولة ومساعٍ لرفع القدرة
· مكافحة المخدرات تضبط 5 فروش ونصف حشيش برفح
· وكالة صفا
- وسط فرحة تغمرهم..جدل في الضفة حول حماية المبلغين عن الفساد
- الاحتلال يعتقل 8 مواطنين ويقتحم نابلس وطوباس
- الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة 4 قرارات لصالح فلسطين
- بالصور المزارعة بيسان قديح: يوميات شاقة بحثًا عن لقمة العيش بين مزروعات نادرة
وكالة سما
- اللجان الطبية بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
- مستشار وزير الصحة: الوضع الوبائي في قطاع غزة كارثي وندعو الى الاغلاق الشامل لمدة 14 يوم
- حماس تكشف عن "العقدة الأساسية" في كل جولات المصالحة الفلسطينية
- "الشجاعةَ صبرُ ساعة".. الرئيس عباس: سنوفر لشعبنا لقاح فيروس كورونا بأعداد كبيرة
- في أخر محاولة لمنع الانتخابات.. نتنياهو يدعو غانتس للوحدة.. والاخير يرد!
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وكالة فلسطين اليوم
- ربع المسحات تكون مصابة..د. أبو وردة: الوضع الصحي بغزة سيئ وكل بيت سيكون فيه مصاب "كورونا" وطالبنا بالإغلاق الشامل
- مصر تقرر فتح معبر رفح ثلاثة أيام اسبوعياً بدءًا من منتصف ديسمبر
- سلطة النقد توضح آلية الخصومات للبنوك
- رام الله :وفد من الجهاد يزور المحرر "الأخرس" لتهنئته بالحرية
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عرب 48
- حالتا وفاة و222 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين
- عبّاس: اتفقنا مع دول لتوفير لقاح كورونا بـ"أعداد كبيرة"
- اتحاد المعلّمين الفلسطينيين يعلن الإضراب احتجاجا على سياسة صرف الرواتب
- حزب الله قد يستهدف حقول غاز إسرائيلية ردا على الاغتيال"
- كورونا: لا إغلاق قريبا وقيود على العائدين من الدول الحمراء
- افتتاح سفارة إسرائيلية في البحرين قبل نهاية العام
- نتنياهو: إسرائيل بحاجة للقاحات... لا للانتخابات
- استطلاع: الليكود يتصدر والمشتركة تتراجع لأول مرة لـ9 مقاعد
- وكالة وفا
· كورونا عالميا: اكثر من مليون و499 ألف وفاة و64 مليونا و846 أ ...
· الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة أربعة قرارات لصالح فلسطين
· نابلس: إصابات بالمطاط وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال ...
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