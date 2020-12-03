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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2695) الخميس3/12/2020

03 كانون أول / ديسمبر 2020 10:07

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2695)  الخميس3/12/2020

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الحياة الجديدة

·         59 مستوطنا يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية
·         الرئيس يهنئ رئيس لاووس بيوم إعلان الجمهورية
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·         الاحتلال يستولي على 8 شاحنات جنوب شرق القدس

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صحيفة الأيام

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·         »بيت لحم: وفاة عامليْن وإصابة 22 دهستهم حافلة فقد قائدها السيطرة عليها
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·         »اتحاد المعلمين يعلن الإضراب الشامل اليوم
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وكالة الرأي

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·         الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة 4 قرارات لصالح فلسطين
·         عباس يمدد حالة الطوارئ 30 يومًا
·         "الصحة العالمية": اللقاحات لن تكفي لمنع انتشار كورونا بالأشهر المقبلة
·         اعتقال أسير فلسطيني محرر على حاجز للاحتلال جنوب جنين
·         غزة.. 88% من أسرة العناية المُركزة مشغولة ومساعٍ لرفع القدرة
·         مكافحة المخدرات تضبط 5 فروش ونصف حشيش برفح
·   وكالة صفا

وكالة سما

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وكالة فلسطين اليوم

 

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عرب  48

·         كورونا عالميا: اكثر من مليون و499 ألف وفاة و64 مليونا و846 أ ...
·         الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة أربعة قرارات لصالح فلسطين
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·         1982م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 37/43 الذي يعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في لبنان، ويدعو إلى دعم منظمة التحرير الفلسطينية.
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