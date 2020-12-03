النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2695) الخميس3/12/2020

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خلال يوم واحد.. نقل أكثر من 100 ألف مصاب بكورونا للمستشفيات بالولايات المتحدة

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