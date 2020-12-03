هيئة الأسرى تدعو لإدخال الاحتياجات الشتوية لأسرى غزة

غزة- الرأي

دعت هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية إلى الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الملابس الشتوية والأغطية والأحذية لأسرى قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء.

وحذرت الهيئة في أعقاب لقائها بعدد من أهالي الأسرى المراجعين بمقرها في غزة الخميس، من استمرار منع إدخال احتياجات الأسرى، ورفض إدارة السجون تزويدهم بوسائل التدفئة والاحتياجات الخاصة في فصل الشتاء.

ودعت منظمة الصليب الأحمر الدولي وكل المنظمات الدولية والإنسانية إلى الشروع فورا في توفير ما يلزم للأسرى من مستلزمات شتوية تقيهم برد الشتاء في السجون والمعتقلات، وتحميهم من الأمراض المترتبة على ذلك.

وأكدت الهيئة أهمية حلّ إشكالية الزيارات وتعويضها بلقاء عبر الفيديو كونفرنس بوساطة الصليب الأحمر، على غرار سياسة الاحتلال مع الأسرى في موضوع المحاكم.

كما جددت تأكيدها أن الزيارات حق أساسي وإنساني كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية وأدنى مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان.