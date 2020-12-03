الشرطة تُحرر 529 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات الوقاية

غزة- الرأي

حررت الشرطة في غزة 529 مخالفةً بحق المتجاوزين لإجراءات الوقاية والسلامة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، في ظل تفشي جائحة "كورونا".

وفي هذا السياق، حرّرت شرطة المرور والنجدة 413 مخالفة بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة، فيما حررت 116 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي بعد الساعة 8 مساء.

كما احتجزت إدارة المرور 58 مركبة مخالفة لقرار حظر التجول المسائي نظراً لتكرار مخالفاتها.

إلى ذلك، بيّن التقرير اليومي للمباحث العامة بالشرطة، أنها أغلقت 172 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت المباحث إلى توقيف 34 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 48 آخرين بعدم تكرار المخالفة.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أوقفت 100 مواطن مخالف لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم، كما أنهت 20 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها أفراح، وبيوت عزاء.

يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.