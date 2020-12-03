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"الاتصالات" توضح آلية صرف المنحة القطرية للمحجورين

03 كانون أول / ديسمبر 2020 12:45

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، عن آلية صرف المنحة القطرية للمستفيدين الذين يتعذر وصولهم إلى مكاتب البريد بسبب الحجر الصحي.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، تلقت "الرأي" نسخة عنه، الخميس، إن صرف المنحة القطرية للمحجورين سيتم بناءً على إفادة من أقرب مركز شرطة، على أن تشمل اسم المستفيد ورقم الهوية ورقم الجوال ومكان السكن.

وأشارت إلى وجوب توكيل مندوب عن المحجور من الأقارب لاستلام المنحة القطرية الخاصة به، على أن يقوم الوكيل بالتوقيع على سند الصرف وكتابة رقم جواله.

وبدأت اللجنة القطرية اليوم صرف مساعدات نقدية بواقع 100 دولار لنحو 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة عبر مكاتب بنك البريد.

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