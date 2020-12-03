مدرسة فهمي الجرجاوي تختتم اللقاءات التدريبية عن بُعد في التعليم الإلكتروني

غزة- الرأي

اختتمت مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية للبنات سلسلة من اللقاءات التدريبية عن بعد و التي نفذتها المدرسة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الأمان الرقمي التي أطلقتها المدرسة .

وأوضحت أ. ياسمين الطرشاوي مديرة المدرسة أن اللقاءات التدريبية نفذت عبر تقنية الزووم حيث شارك فيها نحو "١٠٠" متدرب ما بين مشرفين تربويين و مدراء مدارس و معلمين و طلبة من داخل فلسطين و خارجها مشيرة أن التدريبات اشتملت علي العديد من التطبيقات و البرامج مضيفة أن اللقاءات نفذت من قبل مجموعة من الطالبات و بينت الطرشاوي أن الهدف من هذه اللقاءات التدريبات العمل علي تطوير قدرات العاملين في المجال التربوي لاعداد محتوى رقمي تعليمي مميز يوفر التشويق في العملية التعليمية ويزيد من فاعلية الفصول الافتراضية ويمكن استخدامها في عمل فيديوهات توعوية حول فايروس كورونا بطريقة رائعة و أشارت الطرشاوي أنه تم عمل مجموعات واتس لتزويد المتدربين بتسجيلات اللقاءات وروابط مفيدة و مواقع هامة.

