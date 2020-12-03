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بلدية خانيونس تتفقد بعض البيوت المَحجورة جرَّاء جائحة "كورونا"

03 كانون أول / ديسمبر 2020 01:53

بلدية خانيونس تتفقد بعض البيوت المَحجورة جرَّاء جائحة "كورونا"
بلدية خانيونس تتفقد بعض البيوت المَحجورة جرَّاء جائحة

خان يونس- الرأي

أجرت لجنة الطوارىء المركزية لجائحة كورونا بمحافظة خان يونس جنوب محافظات غزة جولة تفقدية لبعض البيوت المَحجورة جرَّاء جائحة "كورونا"؛ وذلك للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.
وشارك في الجولة رئيس لجنة الطوارىء المركزية ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، وعضو المجلس البلدي أ. عماد اسليم، ورئيس لجنة حي مركز المدينة أ. أحمد البيوك، وعددًا من أعضاء اللجنة، ومدير معرض حلويات "دهب" بفرع خان يونس أ. يوسف الغزالي.
واطمئن الوفد الزائر على سلامة المواطنين وكيفية مواجهتهم للوباء من خلال الامتناع عن الخروج وتطبيق الاجراءات الوقائية والالتزام بتوجيهات الجهات المختصة والتي كان لها دورًا هامًا في الحفاظ على المجتمع ومنع تفشي الفايروس.
وأكد م. البطة أن بلدية خان يونس ولجنة الطوارىء المركزية بالمحافظة لن تدخر جهدًا في الحفاظ على سلامة المجتمع من خلال المتابعة الدورية لكافة المواطنين في المنازل المُدرجة تحت بند الحجر المنزلي، وذلك من خلال التواصل الدائم مع كل الجهات المختصة من أجل تأمين وصول احتياجاتهم والخدمات الأساسية وكذلك التخلص من النفايات المنزلية لتلك المنازل للمساعدة في تجاوز الأزمة الراهنة ومنع تفشي الوباء.
وأشار م. البطة إلى قيام لجنة الطوارئ المركزية بالتنسيق مع دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة لأخذ عينات الفحص العشوائية من المنازل السكنية المحيطة بالمحجورين وذلك بهدف الاطمئنان على سلامة الجمهور وتحييد المنازل غير المخالطة ومعرفة خارطة الوباء.
وخلال الجولة تم الاستماع إلى ملاحظات المواطنين ، وقد تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات وإجراءات السلامة والوقاية للحفاظ على المجتمع والحد من انتشار الفايروس، شاكرين كافة اللجان المؤسساتية والأجهزة الشرطية على دورهم المهم في حماية المجتمع.
وشكرت اللجنة إدارة معرض حلويات "دهب" على مساهمتهم الكريمة بتوزيع الحلويات على مئات البيوت المَحجورة في مختلف مناطق محافظة خان يونس.
 

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