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البحرين:سنتعامل مع منتجات المستوطنات على أنها إسرائيلية

03 كانون أول / ديسمبر 2020 03:49

منتجات مستوطنات
منتجات مستوطنات

وكالات-الرأي:

أعلن وزير التجارة والصناعية البحريني، "زايد بن راشد الزياني"، اليوم الخميس، أن البحرين لن تميّز بين منتجات من (إسرائيل) وتلك المصنوعة في المستوطنات في الضفة الغربية، وستتعامل مع كافة هذه المنتجات على أنها "إسرائيلية".

وذكر، أن دولته تريد أن تستثمر شركات (إسرائيل) فيها وأن يوقعوا على صفقات مع شركات بحرينية، في إطار التطبيع الموقع بين الجانبين، مشددًا على أنه لن تكون أي قيود على ذلك.

وأشار الزبادي، إلى أن "ما يحدث في الدول المباشرة هو أمر لا سيطرة لنا عليه. وأن الأمن هام وسنعمل مع "الإسرائيليين" ودول أخر من أجل التأكد من أن المنطقة آمنة ولدينا حلفاء أكثر من أعداء".

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