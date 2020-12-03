حماس تنعى الداعية "نور الدين دروزة"

الضفة المحتلة-الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأستاذ الداعية نور الدين دروزة الذي وافته المنية في مدينة نابلس شمال الضفة فجر اليوم الخميس.

وتقدّمت الحركة، في بيان صحفي وصل "صفا"، بالتعزية من أبناء الفقيد وعائلته وأهالي مدينة نابلس، مستذكرة سيرة المتوفى العطرة في تعليم القرآن الكريم وأحكامه، ومشيرة إلى تربيته لنجيله الشهيدين القائد القسامي صلاح الدين دروزة، والشهيد عماد الدين "اللذان كانا ثمارًا مباركة من عائلة طيبة قاوما الاحتلال ووجها له ضربات موجعة".

واختتمت "حماس" بالدعاء للفقيد بالرحمة والقبول للفقيد الذي ظل طوال حياته حاملًا هم الإصلاح بين الناس، ومعلمًا لكتاب الله، وباذلًا في أوجه الخير.