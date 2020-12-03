تعرف على القرارات الحكومية لمواجهة كورونا بغزة

غزة- الرأي:

أعلن مركز المعلومات الحكومي فرض الإغلاق الشامل في قطاع غزة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بدءا من الأسبوع المقبل 11 ديسمبر، وحتى نهاية الشهر الجاري.

كما أعلن المركز خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل، اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 ديسمبر الجاري، باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة.

وحسب قرارات خلية الأزمة سيبدأ فرض حظر التجوال المسائي يومياً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، اعتباراً من يوم السبت 5 ديسمبر، فيما سيتم إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءاً من 6:00 مساء يومياً.

وأكد مركز المعلومات الحكومي على استمرار منع الأسواق الشعبية الأسبوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الاعتيادية، ومنع الازدحام، والمحافظة على إجراءات السلامة والوقاية.

وبلغ عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في القطاع أكثر من 10.000 حالة، فيما توفي 122 مواطنا متأثرين بالفيروس، فيما تتم متابعة 333 حالة من خلال المشافي.