حماية المستهلك تنظيم 89 زيارة تفتيشية للمحال التجارية والأسواق

غزة-الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 89 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق ، تم بموجبها تحرير 9 محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة وتحرير12 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وبينت الوزارة خلال الايجاز اليومي لطبيعة عملها امس أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 8 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة خانيونس.

كما تم تنفيذ 9 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، وقد تم التركيز في الجولات على المطاعم والمصانع والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

