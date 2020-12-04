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حماية المستهلك تنظيم 89 زيارة تفتيشية للمحال التجارية والأسواق

04 كانون أول / ديسمبر 2020 04:06

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غزة-الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني  89 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق ، تم بموجبها تحرير 9 محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة وتحرير12 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.
وبينت الوزارة خلال الايجاز اليومي لطبيعة عملها امس أن  مديرية المعادن الثمينة نظمت 8 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة خانيونس.
كما تم تنفيذ 9 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، وقد  تم التركيز في الجولات على المطاعم والمصانع والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.
 

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