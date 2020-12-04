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مستشفى الأوروبي يجري عملية جراحة قلب لأحد المخالطين لمصابي كورونا

04 كانون أول / ديسمبر 2020 04:10

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غزة-الرأي

أجرت الطواقم الطبية في مستشفى غزة الأوروبي والمخصص لعلاج حالات كورونا عملية جراحة قلب لشاب في الثلاثينات من عمره بعد تعرضه لاصابة في الصدر، وتعد العملية هي الاولى التي يتم اجرائها لأحد المخالطين لمصابي كورونا منذ بدء الجائحة في شهر اغسطس الماضي.
ونظراً لتوفر المعدات اللازمة والمناسبة لاجراء العملية في المستشفى الأوروبي، ولخطورة الوضع الصحي للمريض، فقد تم استدعاء الفريق الطبي واجراء العملية في وقت قصير، للشاب الذي يعتبر مخالطاً لأحد مصابي فيروس كورونا.
ويوضح أخصائي جراحة القلب د. ابراهيم قشطة أن الاصابة التي تعرض لها المريض أدت إلى حدوث قطع بطول ٣سم في نهاية البطين الأيمن و بداية الشريان الرئوي، واستطاع طاقم العملية السيطرة على النزيف و اصلاح القطع في عضلة البطين الأيمن و الشريان الرئوي.
ويضيف:" بعد أن أصبحت العلامات الحيوية للمريض مستقرة، تم إدخاله إلى قسم العناية المركزة، و في اليوم التالي تم فصل المريض عن جهاز التنفس الاصطناعي و هو الان في حاله مستقرة و يتماثل للشفاء".
 

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