الصحة وأطباء من أجل حقوق الإنسان يعقدان يوماً دراسياً حول الصحة النفسية

غزة-الرأي

عقدت وزارة الصحة ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان يوماً دراسيا حول الصحة النفسية في ظل جائحة كورونا التي يواجهها قطاع غزة.

بدوره، ثمن مدير عام الصحة النفسية د. يحيى خضر قدوم وفد أطباء من أجل حقوق الإنسان من أراضينا المحتلة عام 48 لإخوانهم في قطاع غزة في ظل ما يعانيه القطاع من حصار ومعاناة جراء الجائحة.

ونقل د. خضر تحيات وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش لكافة أفراد الوفد القادم للقطاع ، مثمناً تواصلهم المستمر، وخدماتهم الجليلة لتقديم الدعم المادي والمعنوي والذي يحتاجه القطاع في ظل انتشار الفيروس.

من جانبه ، أكد رئيس منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان د. صلاح الحاج يحيى في كلمة له، على أن جمعيته وكافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل يقفون إلى جانب إخوانهم في قطاع غزة، وأن وفد جمعيته بذل جهوداً حثيثة من أجل الحصول على تصاريح لدخول قطاع غزة لتقديم العون لإخوانهم.

و لفت الحاج يحيى إلى أن منظمته تولي أهمية كبيرة منذ 13 عاماً للصحة النفسية، مشيراً إلى أن الورشة تأتي ضمن إجراءات الوقاية والسلامة بهدف رفع كفاءة الفرق الصحية النفسية العاملة في القطاع لتقديم واجبها تجاه مرضى كوفيد 19 على صعيد الدعم النفسي.

وتستمر زيارة وفد أطباء من أجل حقوق الإنسان لمدة يوم واحد، حيث ضم الوفد كادر طبي جراحي سيقوم بإجراء عدد من العمليات الجراحية للمرضى في قطاع غزة.

