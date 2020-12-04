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مجمع ناصر الطبي ينهي تجهيز قسم العزل والعناية المركزة لمصابي "كوفيد 19"

04 كانون أول / ديسمبر 2020 04:14

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غزة-الرأي

أفاد د.أحمد الصوفي مدير مبنى الياسين بمجمع ناصر الطبي بخانيونس، أنه جاري الانتهاء من تجهيز قسم العزل والعناية المركزة الخاص بحالات "كوفيد 19" داخل المجمع، مشيرا الى نقل جزء من قسم الباطنة رجال إلى مبنى الياسين قسم الجراحة عظام، حيث تم تخصيص 14 سرير لخدمة مرضى الباطنة هناك.
وأضاف:" أن قسم عزل وعناية حالات "كوفيد 19" سيضم 16 سرير كقدرة استيعابية حيث ستُخصص 10 أسرة لاستقبال حالات كورونا المتوسطة والشديدة و6 أسرة داخل قسم العناية المركزة للتعامل مع الحالات الحرجة.
وتابع د.الصوفي:" سيكون تقييم للحالات ضمن بروتوكول عمل محدد من قبل لجنة مكافحة كورونا ولجنة مكافحة العدوى بالمجمع ، و سيتم التعامل مع الحالات التي لا تحتاج الى دخول المستشفى منزليا وتقديم العلاج لهم ، و المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كالضغط والسكر والقلب وظهرت عليهم أعراض تنفسية سيتم ادخالها الى المستشفى".
من جانبه، أكد د علاء المصري مدير مستشفى ناصر أن هذه الخطوة تأتي في إطار مجهودات وزارة الصحة ومجمع ناصر الطبي من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى المصابين والمشتبه بإصابتهم ويعانون من أعراض حادة.
 

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