الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ الليلة

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا إلى غائم جزئي وباردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل يبدأ تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.