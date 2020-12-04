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مليون و512 ألف وفاة وقرابة 66 مليون إصابة بكورونا عالميا

04 كانون أول / ديسمبر 2020 08:56

وكالات-الرأي:

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و512 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 65 مليونا و537 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 45 مليونا و377 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس، زيادة محدودة مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت 679 ألفا و194 إصابة جديدة، و12,683 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,918 وفاة)، وإيطاليا (993 وفاة)، والمكسيك (800 وفاة)، والبرازيل(776 وفاة)، وبولندا (620 وفاة)، وتشير الارقام إلى أن أميركا سجلت لليوم الثالث على التوالي عدد وفيات مرتفع جدا تخطى حاجز الـ2000 وفاة خلال الـ24 ساعة، حيث لم تتخط هذا الحاجز منذ الـ19 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الماضي.

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