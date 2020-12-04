طائرة مُسيرة لحزب الله تخترق حدود فلسطين المحتلة

الداخل المحتل-الرأي:

اخترقت طائرة لبنانية مسيرة تابعة لحزب الله أجواء فلسطين المحتلة أثناء تنفيذ جيش الاحتلال تمرينا يحاكي إسقاط الطائرات المسيرة.

وذكرت صحيفة لبنانية مقربة من الحزب، أن الطائرة التقطت صورا من داخل فلسطين المحتلة وعادت بسلام يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي في اليوم الثاني لمناورات عسكرية إسرائيلية كانت تحاكي إسقاط طائرات مسيرة قادمة من لبنان وسوريا.

وجاء ذلك أثناء "حركة ناشطة للطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية".

وقالت الصحيفة: "في اليوم الثاني من المناورة التي كان بين أهدافها أيضا منع منظومات طائرات الدرونز من أي نوع وأي حجم من تجاوز الحدود، وفي ذروة استنفار العدو، تمكنت طائرة استطلاع تابعة للمقاومة من اختراق الأجواء الفلسطينية المحتلة فوق منطقة الجليل، قبل أن تعود إلى قاعدتها في لبنان من دون أن تكتشفها رادارات الجيش الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن المشاهد التي التقطتها الطائرة ستبث على قناة المنار مساء اليوم الجمعة.