الصحة برام الله: 17 وفاة و1968 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الجمعة، تسجيلها 17 حالة وفاة و1968 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1956 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في فلسطين، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية: بيت لحم (2)، جنين (3)، طولكرم (2)، نابلس (2)، قلقيلية (1)، و(7) في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (211)، جنين (185)، بيت لحم (116)، نابلس (204)، طولكرم (98)، رام الله والبيرة (158)، طوباس (43)، سلفيت (72)، قلقيلية (37)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (788)، ضواحي القدس (45).

وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (143)، جنين (110)، نابلس (189)، طولكرم (105)، رام الله والبيرة (148)، سلفيت (74)، قلقيلية (50)، أريحا والأغوار (12)، طوباس (60)، بيت لحم (141)، ضواحي القدس (178)، قطاع غزة (746).

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 76.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود 71 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.