الاحتلال يعتقل شابا من القدس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، شابا من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب محمود الجندي بعد أن أوقفته في حي باب حطة عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.