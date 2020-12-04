حماية المستهلك تنظم 98 زيارة تفتيشية للمحال التجارية والأسواق

غزة-الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 98 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، تم بموجبها تحرير 14 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، وتحرير 7 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وبينت الوزارة خلال الإيجاز اليومي لأنشطتها اليوم أن قسم الصناعات التحويلية ينظم جولات على المصانع والمطابع في محافظتي غزة والشمال لمتالعة إجراءات التراخيص والسلامة .

كما قامت الوزارة بتنفيذ 8 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، حيث تم التركيز في الجولات على المطاعم والمصانع والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.



