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حماية المستهلك تنظم 98 زيارة تفتيشية للمحال التجارية والأسواق

04 كانون أول / ديسمبر 2020 04:44

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غزة-الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني  98 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق،  تم بموجبها  تحرير 14 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، وتحرير 7 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وبينت الوزارة خلال الإيجاز اليومي لأنشطتها اليوم أن  قسم الصناعات التحويلية ينظم جولات على المصانع والمطابع في محافظتي غزة والشمال لمتالعة إجراءات التراخيص والسلامة .
كما قامت الوزارة بتنفيذ 8 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، حيث  تم التركيز في الجولات على المطاعم والمصانع والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

 

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