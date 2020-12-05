الفستق أفضل المكسرات الصحية لإنقاص الوزن لهذا السبب

المكسرات جزء لا يتجزأ من أي نظام غذائي لخسارة الوزن، فلا يوجد شيء أفضل من تناول حفنة من المكسرات للحد من الجوع في منتصف النهار، حيث يمكن أن تعزز الشعور بالشبع وتمنعك من تناول الأطعمة غير الصحية، والفستق من أفضل أنواع المكسرات الغنية بالفوائد الصحية علاوة على إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يساعد الفستق في إنقاص الوزن؟



الفستق منخفض في السعرات الحرارية وبه محتوى عالي من البروتين والألياف، وكلاهما يزيد من الشعور بالشبع ويساعدك على تناول كميات أقل.

وفقًا لدراسة برنامج إنقاص الوزن لمدة 12 أسبوعًا، تم تقليل مؤشر كتلة الجسم للمتطوعين الذين تناولوا 53 جرامًا من الفستق يوميًا بين وجباتهم مرتين مقارنة بأولئك الذين تناولوا 56 جرامًا من البسكويت المملح يوميًا.

وأظهرت دراسة أخرى أجريت على الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أن أولئك الذين استهلكوا 20 % من السعرات الحرارية من الفستق كانوا قادرين على خسارة 1.5 سم أكثر من محيط الخصر لديهم من أولئك الذين لم يأكلوا الفستق.

فوائد الفستق الصحية



الفستق له نكهة مميزة ويمكن تضمينه في النظام الغذائي بعدة طرق، حيث يمكنك وضع القليل منه فوق السلطة أو الزبادي لإضافة القليل من القرمشة إلى طعامك.

يحتوي الفستق على دهون صحية ومصدر جيد للبروتين والألياف ومضادات الأكسدة ويحتوي على كمية عالية من فيتامين ب 6 ، وهو عنصر غذائي مهم مطلوب لتنظيم نسبة السكر في الدم وتكوين الهيموجلوبين.

يمكن لمحتوى الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة في الفستق خفض مستوى الكوليسترول وتقليل الالتهاب في الجسم.

يحتوي الفستق على أقل كمية من السعرات الحرارية بين المكسرات، هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بها أكثر دون القلق بشأن السعرات الحرارية التي تتناولها.

تحتوي حبة الفستق الواحدة على 3 سعرات حرارية فقط ، بينما تحتوي اللوزة الواحدة على 10 سعرات حرارية تقريبًا.

يحتوي الفستق أيضًا على نسبة عالية من اللوتين والمعادن وفيتامين ب ويحتوى على أكبر قدر من البروتين.

الفستق غير المملح هو الأفضل لفقدان الوزن تناول هذه المكسرات كوجبة خفيفة بعد الظهر حفنة من الفستق كافية للحد من الجوع في منتصف النهار.