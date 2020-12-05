وكالة الرأي الفلسطينية مدرس هندي يفوز بمليون دولار ثم "يفجر المفاجأة" وكالة الرأي الفلسطينية طريقة مشاركة الصور والفيديوهات من أيفون إلى أى موبايل أندرويد وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تضيف ميزتين إلى "الخرائط والبحث" لأصحاب الأعمال وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تعطيل تنبيهات Fleets من مستخدم معين على تويتر وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن أن تحميك الفيتامينات والمعادن من الإصابة بكورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية 5 تمارين لتقوية "الركبة" فى دقائق.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية الفستق أفضل المكسرات الصحية لإنقاص الوزن لهذا السبب وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يفتقد مهاجمه ماريانو دياز أسبوعين للإصابة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة ضيفا على قادش الليلة لمواصلة انتصاراته فى الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد ضيفا ثقيلا على إشبيلية فى قمة نارية بالدوري الإسباني
أخبار » عجائب وطرائف

شمبانزي ينظف قفصه بالمكنسة "مثل المحترفين"

05 كانون أول / ديسمبر 2020 08:45

1
1

في لقطات طريفة حظيت بآلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، انهمك شمبانزي في تنظيف قفصه باستخدام مكنسة وجدها بالداخل.

مقطع الفيديو الذي التقط في حديقة حيوان تالين عاصمة إستونيا، الجمعة، أثار إعجاب المتابعين لا سيما من يؤيدون نظريات التطور التي تشير إلى صلة قرابة بين الإنسان والرئيسيات.

وفي الفيديو، عثر الشمبانزي على المكنسة التي تركها أحد حراسه في قفصه عن طريق الخطأ، فأمسكها كمحترف وبدأ تنظيف الأرض بمهارة وسرعة يحسد عليهما.

كما بدا الحيوان بارعا عندما عرف متى يغمس المكنسة في الماء بمجرد أن تجف، في تصرف يبدو أنه نسخه من حارسه.

ولم تقتصر مهارة الشمبانزي على تنظيف الأرض فقط، بل امتدت إلى الألواح الزجاجية التي تحيط قفصه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينفذ ورشة توجيهية حول " المشاركة السياسية للمرأة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟