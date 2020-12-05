الطقس: انخفاض بدرجات الحرارة وسقوط زخات متفرقة من الأمطار

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم، وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى غائم وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا ودافئا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية معتدلا فوق بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل خلال ساعات الليل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين لهذا اليوم من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الشرقية، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية، بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.