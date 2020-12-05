غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2697) السبت 5/12/2020

أخبار فلسطينية﻿



الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية محاولة مستوطن حرق كنيسة في القدس

لجنة شعبية فلسطينية: نحو 80% من سكان غزة مهددون بفقدان الأمن الغذائي

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر المخطط الاستعماري الإسرائيلي في القدس

الخضري: الحصار وكورونا يُهددان الأمن الغذائي لـ80% من الأسر بغزة

الجامعة الإسلامية بغزة تعلن وقف المحاضرات الوجاهية

عشراوي تطالب بتوفير الحماية العاجلة لشعبنا ومقدساته

فلسطين تسجل 1968 إصابة جديدة بكورونا

أخبار إسرائيلية

600 أكاديمي إسرائيلي يرفضون التعريف المشوّه للاسامية ويدعون جامعات أمريكية وبريطانية للتراجع عن تبنيه

إسرائيل تحذر علماءها النوويين من "الانتقام الإيراني"

إسرائيل تسجل 1234 إصابة جديدة بـ "كورونا"

اخبار دولية

ميلادينوف يطالب إسرائيل بالتحقيق في استشهاد الطفل أبو عليا

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية كبرى بسبب لقاحات كورونا

أخبار عربية



ظريف يتهم ألمانيا بـ«التمييز الخسيس» في استثناء فلسطين من برنامج للتطعيم ضد كورونا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

600 أكاديمي إسرائيلي يرفضون التعريف المشوّه للاسامية ويدعون جامعات أمريكية وبريطانية للتراجع عن تبنيه

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية- (صور)

أوضاع صحية مقلقة يعيشها الأسرى الجرحى.. وأسرى غزة يعانون من شح الملابس الشتوية…

17 وفاة وأكثر من 1960 إصابة جديدة..الضفة تخضع لإغلاق كلي وغزة تغلق المدارس…

شركات دولية تتنافس على عطاء لمشروع ضخم في مستوطنة إسرائيلية.. وانتقادات لقبول البحرين…

غانتس يستعين بالتطبيع الإماراتي والبحريني ويطالب الفلسطينيين بعدم البقاء في الخلف

فلسطينيون يحبطون محاولة مستوطن إسرائيلي إحراق كنيسة الجثمانية في القدس- (فيديو وصور)

الشرق الأوسط

تفاهمات إسرائيلية ـ فلسطينية على تفادي الزيارات المتبادلة

مستوطن يحاول إحراق كنيسة بالقدس... ومقتل فتى في الضفة

الخليج الإماراتية

الأردن يدعو إسرائيل إلى إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين

الاهرام المصرية

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان

استشهاد طفل فسلطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الشروق المصرية

البحرين تنفي استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية

لجنة شعبية فلسطينية: نحو 80% من سكان غزة مهددون بفقدان الأمن الغذائي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطنين من نابلس والقدس المحتلة

إسرائيل: مستعدون للدفع بمشاريع كبيرة في غزة شرط إعادة الأسرى والمفقودين

إسرائيل تحذر من استهداف مواطنيها في الإمارات والبحرين على خلفية تهديدات إيرانية

الغد الأردنية

17 وفاة و1968 إصابة جديدة بالفيروس في الأراضي الفلسطينية

الشرق القطرية

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة شرقي نابلس

البحرين تتجاهل الحق الفلسطيني وتعترف بمنتجات المستوطنات

الإمارات تفعّل تأشيرات السياحة للإسرائيليين

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"إسماعيل الخطيب".. 86 عامًا استحق معها لقب "عميد الحلاقين" بغزة

الشعبية: جريمة قتل الطفل أبو عليا تستوجب تفعيل المقاومة الشاملة ضد العدو

حماس: قتل الاحتلال الطفل أبو عليا جريمة حرب تستوجب محاكمة دولية

النائب القرعاوي: جريمة قتل الطفل أبو عليا يؤكد أن الاحتلال لا يقيم وزنًا لأي فلسطيني

خطيب الأقصى يُحذر من حملات خبيثة تستهدف أهالي القدس

هل تسعى (إسرائيل) للتطبيع مع باكستان؟.. تعرف على التفاصيل المثيرة!

الاحتلال يتجاهل الحالة الصحية للأسير الجريح بدوان

القدس المحلية

الاحتلال يقتحم نابلس وضح النهار ويعتقل مواطِنَين

إصابة طفل بالرصاص الحي و4 شبان بـ"المطاط" خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

الشرطة تقبض على فارين من وجه العدالة في جنين

طولكرم: حالة وفاة و98 اصابة بكورونا

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس وضح النهار ويعتقل مواطِنَين

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

تحويل الشيخ عبد الجبار جرار للاعتقال الاداري

الحياة الجديدة

سلسلة جرائم الاحتلال الجمعة: شهيد وعشرات الإصابات ومحاولة إحراق

"فتح" إقليم القدس تدين الاعتداء على كنيسة الجثمانية

المواطن عجاج يروي لـ"الحياة الجديدة" احباط محاولة احراق كنيسة الجثمانية

الهدمي يدعو لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساته

الأيام

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قرية المغير وإصابة العشرات خلال قمع المسيرات

مواطنون يحبطون محاولة مستوطن إسرائيلي حرق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة

وفاة و61 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

15ألف مواطن أدّوا صلاة الجمعة في الأقصى

رفح: شاب يطلق النار على والده وأشقائه ويصيب أربعة بجروح

غانتس: مصلحة الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات

وكالة صفا

حماس تنعي قياديا توفي بمرض عضال في تركيا

الاحتلال يقمع فعالية لزراعة أراض مهددة بالمصادرة شرق نابلس

محدث إصابات إحداها حرجة برصاص الاحتلال في رام الله

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر غزة

وكالة الرأي الفلسطينية

حماس: هجمة الاحتلال على شعبنا تنفيذ لمشروع الضم

15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

إصابة لاعبين بفريق خدمات رفح بفيروس كورونا

غزة بلدية تعالج الاثار المترتبه لتسرب بقعة سولار على شارع

فلسطين اليوم

هل فلسطين مستثناه من التطعيم الاوروبي ضد "كورونا".. ؟

غزة :حظر التجول يبدأ اليوم الـ 6:30 مساءً واغلاق المدارس والجامعات والمساجد

وزير العدل: قتل الطفل أبو عليا جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي

سما نيوز

مدير عام المستشفيات: أعداد الاصابات بكورونا متزايدة في فصل الشتاء والمراكز أصبحت ممتلئة

مسؤول طبي : أعداد مصابي فيروس كورونا في غزة أكبر بكثير مما يعلن عنه ..

ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الحقير" لعدم ادراج فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا

خيبة أمل إسرائيلية من فشل واشنطن اقناع الأردن بتسليم أحلام التميمي

إعلام اسرائيلي يتساءل: هل ستجد تل أبيب نفسها وحيدة أمام إيران؟

تقرير: خبير أمني اسرائيلي يكشف عن طرق وأسباب ونتائج الاغتيالات

لجان المقاومة تدعو لاطلاق يد المقاومة للرد على جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا وخاصة الاطفال

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

عرب 48

وكالة وفا

"فتح": اعدام الطفل أبو عليا "جريمة حرب"

"التربية": يجب على دول العالم والمؤسسات الحقو ...

اشتيه ينعى الشهيد الطفل علي أبو عليا

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