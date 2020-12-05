"المجلس الأعلى" يعلن عن وقف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين

غزة-الرأي

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن توقف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، بناء على قرارات اللجنة الحكومية العليا والتي أعلنت مساء أمس الخميس عن جملة من القرارات التي تخص مواجهة وباء "كورونا" في محافظات غزة، وتضمنت إغلاق المدارس والجامعات والمساجد اعتبارا من اليوم السبت.

بدوره ،أوضح عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات اللجنة الحكومية العليا وحفاظا على سلامة الرياضيين في ظل تزايد الإصابات بالوباء، وقال هنية:" نحن في المنظومة الرياضية نساند إجراءات وزارتي الصحة والداخلية، ونحرص على سلامة المجتمع، ونحاول أن نحافظ على النشاط الرياضي وفقا للتقديرات الحكومية والقرارات الصادرة في هذا الخصوص".

وأكد هنية أن المجلس الأعلى خاطب الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية بالقرار القاضي بوقف الأنشطة الرياضية، ومنها بطولة دوري كرة القدم لأندية الدرجتين الممتازة والأولى الذي افتتح الأسبوع الماضي، متمنيا السلامة لكافة المواطنين والمنظومة الرياضية، شلكرا الجهات الحكومية على جهودها المتواصلة في مواجهة الوباء.

يذكر أن مباريات دوري كرة القدم للدرجتين الممتازة والأولى ستتوقف اعتبارا من اليوم السبت.

