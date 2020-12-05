اليوم .. الداخلية تبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

غزة – الرأي:

بدأت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم السبت، بتطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في مؤتمر سابق إنه في ضوء تقييمها للحالة الوبائية، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا في غزة، وارتفاع أعداد الإصابات وحالات الوفاة، فقد جرى تقييم كافة المعطيات والمستجدات، وتم دراسة كافة الخيارات لمواجهة ذلك بما فيها خيار الإغلاق الشامل باعتباره الحل الأخير الذي تسعى لتجنبه حالياً، وفي هذا الإطار تم اتخاذ عدة إجراءات وقائية جديدة في سبيل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات، وهي على النحو الآتي:

أولاً: تقرر إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل، اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 ديسمبر الجاري، باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة.

ثانياً: تقرر فرض حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر، وحتى نهاية الشهر الجاري.

ثالثاً: تقرر فرض حظر التجوال المسائي يومياً بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، اعتباراً من يوم السبت 5 ديسمبر، ويكون إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءاً من 6:00 مساء يومياً.

رابعاً: استمرار منع الأسواق الشعبية الأسبوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الاعتيادية، ومنع الازدحام، والمحافظة على إجراءات السلامة والوقاية.

خامساً: ستعمل الأجهزة المختصة على زيادة الرقابة وتشديد الإجراءات؛ لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل مقدمي الخدمة في كافة القطاعات والمنشآت.

سادساً: استمرار العمل بقرار منع التجمعات بما في ذلك منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء.

سابعاً: دعوة المواطنين ومقدمي الخدمة في القطاعات كافة إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية والإجراءات المتخذة؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، وإن كل من يخالف الإجراءات الوقائية سيخضع للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.