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الصحة: 15 وفاة و1422 إصابة جديدة بـ"كورونا"

05 كانون أول / ديسمبر 2020 12:01

الضفة المحتلة – الرأي:

أعلنت وزيرة الصحة برام الله، تسجيل15 وفاة، و1422 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1030 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية، في فلسطين.

وقالت  في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، اليوم السبت، ان الوفيات الجديدة سجلت في محافظات: رام الله والبيرة (5)، جنين (2)، نابلس (1)، أريحا (1)، بيت لحم (1)، قطاع غزة (5).

وأضافت أن توزيع الإصابات في المحافظات كان على النحو التالي: الخليل (84)، جنين (96)، نابلس (197)، طولكرم (79)، رام الله والبيرة (112)، سلفيت (25)، قلقيلية (31)، طوباس (31)، بيت لحم (154)، ضواحي القدس (29)، قطاع غزة (584)، موضحة أنه تم إجراء 5307 فحوصات.

واشارت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (156)، جنين (125)، نابلس (24)، طولكرم (71)، رام الله والبيرة (122)، سلفيت (63)، طوباس (27)، قطاع غزة ( (442) لافتة إلى نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزارة الصحة إلى وجود 69 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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