تشييع جثمان الشهيد الطفل علي أبو عليا في قرية المغير

رام الله – الرأي:

شيعت جماهير غفيرة في قرية المغير شمال شرق رام الله، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد، بعد أن ألقت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ووصل المشيعون إلى ساحة وسط القرية، وأدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والحداد.

يذكر أن الطفل أبو عليا قد استشهد يوم أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، في المواجهات التي اندلعت في القرية.