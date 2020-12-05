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النيابة العامة تحقق في 119 قضية على مستوى محافظات غزة

05 كانون أول / ديسمبر 2020 01:08

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غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقا في 119 قضية على مستوى محافظات غزة ،وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا .

وبينت النيابة خلال الايجاز اليومى لعملها  ان القضايا تنوعت ما بين 53 قضية  تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، 66 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي. 
في حين لم يسجل اي  قضية  تتعلق  بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.
كما  قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات عامدة إلى توقيف 15 متهم على مختلف القضايا المذكورة .
مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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