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حررت 336 مخالفة بحق المتجاوزين

الشرطة تغلق 138 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية

05 كانون أول / ديسمبر 2020 02:03

غزة – الرأي:

أغلقت المباحث العامة 138 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 48 ساعة الماضية.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 94 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 59 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أوقفت 177 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم، كما وأنهت 42 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

وفي سياق متصل، حرّرت إدارة شرطة المرور والنجدة 127 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، خلال 48 ساعة الماضية.

كما واحتجزت شرطة المرور والنجدة 21 مركبات مخالفة لقرار حظر التجول المسائي، وحررت 209 مخالفات بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

 

 

 

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