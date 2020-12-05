شمال فلسطين المحتلة يتأثر بزلزال ضرب سواحل تركيا

فلسطين المحتلة - الرأي

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، عصر اليوم، السبت، عمق البحر الأبيض قبالة السواحل الغربية لتركيا، وشعر به سكان شمالي فلسطين المحتلة.

وأبلغ سكان من الناصرة والجليل وحيفا وطبرية بأنهم شعروا بالزلزال لمدة خمس ثوان.

وعُلم أن مركز الزلزال كان على بعد 51 كيلومترا جنوب مدينة ألانيا الساحلية التي تقع في محافظة أنطاليا على الساحل الجنوبي الغربي لتركيا، وعلى عمق 78 كيلومترا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، أن الزلزال وقع على بعد 436 شمال غرب سواحل نهاريا؛ وقالت إن قوته وصلت إلى 4.8 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، شعر بالزلزال، كذلك، سكان تركيا وقبرص ومصر ولبنان وسورية.