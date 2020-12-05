"العقاد": القدرة الاستيعابية لمشفى غزة الأوروبي تأثرت

غزة- الرأي:

كشف مدير مشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة د. يوسف العقاد، أن القدرة الاستيعابية للمشفى قد تأثرت بفعل تزايد عدد الإصابات بفيروس "كورونا"

وقال العقاد في تصريحات لوكالة "شهاب" السبت، "هناك شبان مصابون بالفيروس يمكثون في العناية المركزة، ومؤخراً توفي طفلين كانا يعانين من الفشل الكلوي".

وأضاف "أمس ليلاً امتلئ المشفى بشكل كامل ولم يكن هناك أي سرير فارغ لاستقبال المزيد من المرضى، فيما تماثل عدد المرضى للشفاء وغادروا المشفى اليوم".

وبين أن بعدما طرأ تحسن على صحة بعض المصابين جرى نقلهم إلى مشافي ومراكز أخرى ليتسنى للمشفى استقبال الحالات الصعبة والحرجة.

وأشار إلى أنه سعة المشفى تبلغ 300 سرير موزعين على العناية المركزة وأسرة المبيت للحالات الصعبة.

وشدد على أن التحدي الأخطر يتمثل بتوفر كميات الأكسجين، حيث تم استجلاب عدد من محطات الأكسجين إضافة لوجود 5 محطات سابقاً.

وتابع "الآن الكمية المنتجة من المحطات كافية لأعداد المرضى الموجودين ولكن في حال تزايد الحالات فإننا سنكون أمام تحدٍ كبير".