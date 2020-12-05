الاحتلال يُسجل 1434 إصابة جديدة و314 حالة خطرة بـ"كورونا"

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، تسجيل 1434 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنها أجرى خلال تلك المدة 61 ألفاً و537 فحصاً مخبرياً، حيث كانت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.5% من أصل العدد الكلي للفحوصات.

وبينت أن عدد المرضى الذين بحالة خطرة في المستشفيات وصل إلى 314 مريضاً بينهم 97 يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2,901 منذ بداية الجائحة.

وذكرت أن عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 343,665 شخصاً تماثل غالبيتهم العظمى للشفاء، ولا يزال حالياً 13,054 مريضاً نشطاً.