وكالة الرأي الفلسطينية محيسن يدعو لتعزيز صمود المقدسيين ومحاربة التطبيع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: 10 أسرى يعانون من مرض السرطان بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنًا بالخليل ويستجوب محررًا بجنين وكالة الرأي الفلسطينية أديداس” تصنع 11 مليون حذاء رياضي من الزجاجات البلاستيكية… وكالة الرأي الفلسطينية عمرها 81 سنة…اصطياد أكبر سمكة استوائية في العالم وكالة الرأي الفلسطينية "ظروف غير متوقعة" تغلق موقع ستونهنج الأثري وكالة الرأي الفلسطينية 6 طرق للتخلص من مشكلة سخونة اللاب توب وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة وباردة وفرصة لسقوط أمطار وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة وكالة الرأي الفلسطينية طريقة مزامنة OneDrive مع جهاز Mac للوصول بسهولة إلى ملفاتك فى أى مكان
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

اللواء صلاح: كل مُخالف لحظر التجوال يُعرض نفسه للمسائلة

06 كانون أول / ديسمبر 2020 07:39

غزة-الرأي

أكد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح أن كل من يخالف إجراءات السلامة وحظر التجوال سيتم محاسبته وفق القانون. 

جاء ذلك جلال جولة تفقدية لعدد من محافظات قطاع غزة مساء أمس، لمتابعة تنفيذ قرار الإغلاق وحظر التجوال ومدى التزام المواطنين بتطبيقه.

 وشدد اللواء صلاح خلال جولته المسائية على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وتنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق يبدأ من الساعة السادسة مساءً حتى السابعة صباحاً مع الأخذ بإجراءات السلامة.

وأوضح مدير الشرطة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا الذي سجل ارتفاعاً في معدل الإصابات مؤخراً مما أدى إلى قيام الجهات الحكومية باتخاذ بعض القرارات التي من شأنها أن تحد من انتشاره بين المواطنين.

وقال اللواء صلاح: "إن أي إجراء يتم اتخاذه من قبل اللجان المختصة هو بالتأكيد يأتي لمصلحة المواطن وحماية أبناء شعبنا من هذا الوباء".
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟