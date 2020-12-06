اللواء صلاح: كل مُخالف لحظر التجوال يُعرض نفسه للمسائلة

غزة-الرأي

أكد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح أن كل من يخالف إجراءات السلامة وحظر التجوال سيتم محاسبته وفق القانون.

جاء ذلك جلال جولة تفقدية لعدد من محافظات قطاع غزة مساء أمس، لمتابعة تنفيذ قرار الإغلاق وحظر التجوال ومدى التزام المواطنين بتطبيقه.

وشدد اللواء صلاح خلال جولته المسائية على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وتنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق يبدأ من الساعة السادسة مساءً حتى السابعة صباحاً مع الأخذ بإجراءات السلامة.

وأوضح مدير الشرطة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا الذي سجل ارتفاعاً في معدل الإصابات مؤخراً مما أدى إلى قيام الجهات الحكومية باتخاذ بعض القرارات التي من شأنها أن تحد من انتشاره بين المواطنين.

وقال اللواء صلاح: "إن أي إجراء يتم اتخاذه من قبل اللجان المختصة هو بالتأكيد يأتي لمصلحة المواطن وحماية أبناء شعبنا من هذا الوباء".

