تعرف على خطوات علاج أعراض كورونا الخفيفة فى المنزل

انتشر فيروس كورونا، فى جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من النمو الهائل فى الأبحاث المتعلقة بالفيروس، هناك حاجة إلى فهم أفضل لكيفية علاج الأعراض الخفيفة لهذا الفيروس شديد العدوى والقاتل.

وعرض موقع "thehealthsite" تقريرا مفصلا عن خطوات علاج حالات كورونا الخفيفة فى المنزل:

الحصول على الكثير من الراحة

أثناء محاربة فيروس كورونا اعلم أن جسمك متعبا، لذا امنح نفسك متسعًا من الوقت للراحة، ستساعد في تزويد جسمك بالطاقة التي يحتاجها لإنجاز مهمة التعافى من الفيروس.

شرب الكثير من الماء

تأكد من حصولك على كمية كافية من الماء، التى يمكن أن تساعد فى تخفيف العديد من الأعراض، فعادة ما تكون الإصابة بالفيروس مصحوبة بالحمى وزيادة التعرق، لذا فإن شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد فى تعويض المياه الزائدة التى تفقدها، ما يمنع الجفاف.

وإذا كنت تعانى من سعال جاف، يمكن أن تساعد ملعقة صغيرة من العسل فى الماء الساخن على تهدئة حلقك، كما يمكن أن تساعد المشروبات الدافئة الخالية من الكافيين في تخفيف المخاط بالأنف.

استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية عند الضرورة

يمكن أن تستمر الأعراض المصاحبة لحالة خفيفة إلى متوسطة من كورونا، من بضعة أيام إلى أسبوع أو أكثر، لكن يتعافى معظم الأشخاص من الأعراض فى غضون أسبوعين، لذا احتفظ بالأدوية الأساسية للحمى والبرد وآلام الجسم جاهزة فى المنزل، وقبلها استشر طبيبك إذا كنت تخضع بالفعل لعلاج آخر.

بعض الطرق الأخرى للبقاء فى أمان وسط كورونا

أفضل شىء يمكنك القيام به لوقف الفيروس هو غسل يديك بشكل متكرر وشامل، خاصة قبل تناول الطعام أو لمس وجهك أو أى أجزاء أخرى من الجسم.

احمل معقم اليدين دائمًا واحم نفسك مرتديًا قناعًا عالى الجودة.

تأكد أيضًا من عدم استخدام نفس القناع مرتين، يمكنك استخدام قناع قطنى وغسله فور عودتك إلى المنزل.

تأكد أيضًا من الحفاظ على التباعد الاجتماعى.

تأكد من تناول الطعام الصحى وتناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سى، لأن هذا يمكن أن يساعدك على تعزيز مناعتك ومساعدة جسمك على البقاء فى مأمن من فيروس كورونا الجديد.