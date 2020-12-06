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مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة

06 كانون أول / ديسمبر 2020 08:15

مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة
مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة

غزة- الرأي

أعادت زراعة قوقعة للصغيرة قمر الحياة ليس للطفلة الفلسطينية ابنة خان يونس فقط، ولكن لأهلها الذين خفقت قلوبهم لكلمات قمر بعد إجراء العملية في مستشفى الشيخ حمد بن خليفة، للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة.

قمر حظيت بفرصة إجراء العملية على يد الدكتور خالد عبد الهادي، رئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية، وكانت النتيجة المُفرِحة المبكية.

وكانت في عمر العامين ونصف العام حين أُجريت لها العملية، وبعد نجاح زراعة القوقعة أصبحت تضحك وتتكلم وتتعرّف على الحروف وتنطِق الكلمات.
فقدان السمع والنطق مشكلة ورثتها قمر وشقيقتها ميار (6 سنوات ) عن والدتِهما، التي تعتذر لهما دوماً عما تعانيان بسببها رغم معرفتها بأن الأمر كلّه بيد الله.
وتؤكد أسرة قمر أن إجراء العملية كان حلماً ما كان ليتحقق لولا عطاء دولة قطر واهتمامها بأهل غزة وتعاطفها مع الأطفال على وجه الخصوص، ومن ثم إنشاء مستشفى سمو الشيخ حمد، بدعم عظيم من صندوق قطر للتنمية، الذي لم يترك قمر حزينة صمّاء وأعاد لها البسمة.

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مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة

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