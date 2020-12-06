وكالة الرأي الفلسطينية عمرها 81 سنة…اصطياد أكبر سمكة استوائية في العالم وكالة الرأي الفلسطينية "ظروف غير متوقعة" تغلق موقع ستونهنج الأثري وكالة الرأي الفلسطينية 6 طرق للتخلص من مشكلة سخونة اللاب توب وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة وباردة وفرصة لسقوط أمطار وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة وكالة الرأي الفلسطينية طريقة مزامنة OneDrive مع جهاز Mac للوصول بسهولة إلى ملفاتك فى أى مكان وكالة الرأي الفلسطينية طريقة الاطلاع على سجل التعديل فى Google Sheets وكالة الرأي الفلسطينية بعد مرور عام على كورونا ..17 خرافة وشائعة حول الفيروس وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطوات علاج أعراض كورونا الخفيفة فى المنزل وكالة الرأي الفلسطينية 6 فوائد صحية لليمون أبرزها
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء غائمة وباردة وفرصة لسقوط أمطار

06 كانون أول / ديسمبر 2020 08:17

رام الله - الرأي:

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح  جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل خلال ساعات المساء والليل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح  جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟