الطقس: أجواء غائمة وباردة وفرصة لسقوط أمطار

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل خلال ساعات المساء والليل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.