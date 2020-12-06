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تحطم مروحية إسرائيلية في الجليل

06 كانون أول / ديسمبر 2020 11:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتحطم مروحية تابعة لشركة كهرباء في الجليل الأعلى صباح اليوم الأحد.

وذكرت تلك الوسائل، أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، فيما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أنه سيتم إجراء تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

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