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توصية بإغلاق الضفة لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

06 كانون أول / ديسمبر 2020 11:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أوصت اللجنة الوبائية الحكومة برام الله بالإغلاق الشامل في محافظات الضفة الغربية المحتلة لمدة أسبوعين لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

وأوضح مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة برام الله ضياء حجيجة الأحد خلال تصريحات إذاعية أن اللجنة خلصت من خلال اجتماعاتها ومناقشاتها للوضع الوبائي في محافظات الضفة الغربية بالتوصية بضرورة تفعيل الإغلاق بأشكاله المختلفة سواء الاغلاق الذكي أو الشامل.

وأشار حجيجة إلى أن القرار النهائي سيكون في جلسة مجلس الوزراء غدًا الإثنين.

وأضاف "كانت هناك خيارات عدة حول مضمون الإغلاق الشامل بما يشمل جميع المؤسسات، أو بطريقة تُبقي بعض الفعاليات، ولكن كان القرار الغالب بالتوصية لمجلس الوزراء بالإغلاق الشامل".

وذكر أن الإغلاق الشامل مقترح لمدة أسبوعين قابلة للتجديد لأسابيع أخرى، وفق ما تُقدره الجهات الحكومية خلال الفترة القريبة القادمة.

وبيّن أن هذه التوصية بناءً على الوضع الصحي وتزايد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية، بالإضافة لعدم الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين.

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