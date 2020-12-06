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مستوطنون يقطعون ويتلفون أشجار زيتون غرب سلفيت

06 كانون أول / ديسمبر 2020 12:16

مستوطنون يقطعون ويتلفون أشجار زيتون غرب سلفيت
مستوطنون يقطعون ويتلفون أشجار زيتون غرب سلفيت

سلفيت- الرأي

تعمد مستوطنون،  مساء امس السبت، تقطيع وإتلاف  أشجار زيتون في قرية كفر الديك غرب محافظة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين من مستوطنة "بروخين" قطعوا نحو 15 شجرة زيتون في الجهة الشمالية من بلدة كفر الديك.

 وأوضحت المصادر أن التقطيع والاتلاف جرى  في المنطقة المسماة "المارس" تعود ملكيتها للمواطن عوني حمدان.

بدوره قال  الباحث في شؤون الاستيطان د. خالد  معالي، إن حكومة الاحتلال كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توسيع مستوطنة "بروخين" بمئات من الوحدات  الاستيطانية الجديدة، حيث يجري العمل على بنائها حاليا على حساب أراضي المزارعين وهو ما يخالف القانون الدولي الانساني.

وذكر أن  مستوطنة "بروخين" تأسست عام 1999م وبدأت بؤرة استيطانية صغيرة ومن ثم تضخمت وكبرت، وان "قائد المنطقة المركزية في جيش الاحتلال "نيتزان آلون" وقع سابقا، أمراً يقضي بتحويل البؤرة الاستيطانية المسماة "بروخين" إلى مستوطنة رسمية تحت رعاية ما يسمى بالمجلس الاستيطاني الإقليمي.

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