الشرطة تغلق 138 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن ملخص إجراءات الأجهزة الشرطية بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة، من المحال والمنشآت التجارية والمركبات والمواطنين، خلال الـ 24 الـساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، أن المباحث العامة أغلقت 161 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة.

وأفادت بأن المباحث العامة أوقفت 39 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 58 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى.

ولفتت إلى أن المباحث أنها أوقفت 104 مواطنين مخالفين لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم.

كما أنهت المباحث 17 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

وفي سياق متصل، حرّرت إدارة شرطة المرور والنجدة 292 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، واحتجزت 24 مركبة مخالفة.

وحررت إدارة المرور 105 مخالفات بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة، خلال 24 ساعة الماضية.