الصحة: نعمل على استئناف الخدمات الصحية غير الطارئة

غزة-الرأي

أكد مدير دائرة العمليات والعيادات الخارجية بوزارة الصحة أ. هاني حمادة إن وزارته تعمل حالياً وبجهود مكثفة على استئناف تقديم خدماتها غير الطارئة التي تم تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا في قطاع غزة.

وبين حمادة أن وزارته تعمل حالياً على تجهيز عدد من مرافق الرعاية الأولية، وعقد الشراكات مع المؤسسات الأهلية الصحية بهدف نقل الخدمات الصحية على صعيد إجراء العمليات وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في ظل عدم التمكن من تقديمها في المستشفيات نتيجة للجائحة.

ولفت إلى أن من بين الخدمات التي تم وسيتم استئناف العمل بها، خدمات القسطرة القلبية، وخدمات الأنف والأذن والحنجرة وجراحات المسالك البولية والجراحات العامة وجراحات المناظير، إلى جانب خدمات الاشعة، وخدمات النساء والولادة .

وبين مدير دائرة العمليات والعيادات الخارجية، أن الخدمات الطبية سيتم تقديمها في مختلف محافظات قطاع غزة، وستكون وفقاً للتأمين الصحي، مثمناً جهود عدد من المؤسسات الدولية والمحلية الداعمة لجهود استمرار تقديم الخدمات الصحية بالتعاون مع المؤسسات الأهلية.

وكانت وزارة الصحة أوقفت العمل في مراكز العيادات الخارجية بالمستشفيات بعد تحويل عدد منها كمراكز للفرز التنفسي بسبب جائحة كورونا وكذلك أوقفت العلميات بسبب جائحة كوفيد 19.

