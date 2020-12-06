الاقتصاد تنظم جولات على مصانع الحلويات والمخابز بخانيونس ورفح

غزة-الرأي

قامت الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني بتنظيم جولات تفتيشية على المخابز ومصانع الحلويات في محافظتي خان يونس ورفح.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن قسم الصناعات الغذائية بدائرة التنمية الصناعية، نظم جولة ميدانية على مصانع الحلويات والمخابز للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المصانع والمنشآت بالشروط والتعليمات الصحية الواجب اتباعها أثناء العمل للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وتم خلال الجولة توجيه التعليمات والارشادات الفنية الخاصة بالمخابز وتفقد خطوط الانتاج وتوضيح اهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الخاصة بالمكان والعاملين في ظل جائحة كورونا.

كما وأجرى قسم الصناعات التحويلة بالإدارة العامة للصناعة جولة ميدانية لعدد من المصانع بمحافظتي غزة والشمال، لمتابعة الإجراءات اللازمة الواجب توفرها لعمل المصانع.

وتم خلال الجولة زيارة مجموعة من المطابع، لمتابعة مدى الالتزام بكافة الإجراءات الفنية والصحية، ومتابعة التراخيص اللازمة بالخصوص.

وفي موضوع منفصل، التقى مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة الوسطى محمود شقفة، ومدير مباحث التموين في المحافظة فضل أبو هويشل، بمدير صحة الوسطى وليد أبو نواس لمناقشة العديد من القضايا والإجراءات التي من شأنها تنظيم عملية الرقابة والتفتيش على المنشات والمحلات التجارية من أجل حماية المواطنين وأصحاب المحلات التجارية

وتم التوافق على تشكيل لجنة مشتركة وموحدة تضم وزارة الاقتصاد الوطني وقسم الصحة ومباحث التموين ووزارة الزراعة للتفتيش على المنشأت والمحلات التجارية بشكل دوري.

