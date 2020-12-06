مستشفى الأوروبي يجري عملية جراحية لمصاب" كوفيد19"

غزة- الرأي

نجح الطاقم الطبي في قسم الأوعية الدموية بمستشفى غزة الأوروبي باجراء عملية جراحية لأحد المصابين بفيروس كورونا.

وأكد أخصائي جراحة الأوعية الدموية د. محمد الحويحي أن المريض اشتكى من آلام حادة في الطرف السفلي الأيسر ، وقد اشتبه أطباء قسم الباطنة بوجود قصور حاد في التروية الدموية للطرف السفلي الأيسر ، ليتم اخضاع المريض لأشعة مقطعية بالصبغة للشريان الأبهر وشرايين الأطراف السفلية.

وأضاف د. الحويحي "نظراً لخصوصية وخطورة الوضع الصحي لمرضى كورونا فقد بينت الصورة المقطعية وجود تخثر دموي حديث في الشريان الأبهر والشريان الحوضي الاكبر في الناحيتين ، واكثر شدة على الناحية اليسرى والتي وجد فيها أيضا تخثر في الشريان الابضي".

وتابع، بعد اجراء التنسيقات اللازمة لاجراء العملية تم ادخال المريض بشكل عاجل الى العمليات ، لينجح الأطباء في ازالة التخثرات من الطرفين السفليين في نفس الوقت حتى لا تهاجر التخثرات الى الطرف السفلي الاخر ،وقد استغرق هذا الاجراء الجراحي قرابه الساعتين والنصف تحت التخدير الكلى وقد تكللت العملية بالنجاح ، لافتا الى ان المريض لم ي يعاني من أي أمراض سابقة قبل اصابته بكوفيد 19 .

يذكر أن مرضى كوفيد 19 أكثر تعرضاً بحوالي 15 مرة من المرضى العاديين للاصابة بالقصور الحاد في الدورة الدموية للأطراف السفلية حسب الأبحاث العلمية، وتعتبر نسبة شفائهم أقل بشكل كبير من أقرانهم الذين لا يعانون من الكورونا حيث أن ثلث هذه العمليات قد تفشل لدى مرضى كورونا.