وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تغلق 161 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية "خدمات رفح" يشيد بدعم المجلس الأعلى للأندية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأوروبي يجري عملية جراحية لمصاب" كوفيد19" وكالة الرأي الفلسطينية توصيات بالتركيز على مشاريع تنموية تحقق النفع للفرد والمجتمع وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تقوم بأعمال رصف شارع السدرة ببلاط انترلوك وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الاراضي تمهل متعدين مدة ٤٨ ساعة لازالة التعدي وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات على مصانع الحلويات والمخابز بخانيونس ورفح وكالة الرأي الفلسطينية تمديد استقبال المشاركات بمسابقة أفضل بحث علمي حول التطبيع وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تنفيذ أعمال صيانة للطرق وإصلاح مناهل الصرف الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نعمل على استئناف الخدمات الصحية غير الطارئة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الشرطة تغلق 161 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية

06 كانون أول / ديسمبر 2020 03:57

غزة- الرأي:

أغلقت المباحث العامة 161 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 39 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 58 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أوقفت 104 مواطنين مخالفين لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم.

كما أنهت المباحث 17 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

وفي سياق متصل، حرّرت إدارة شرطة المرور والنجدة 292 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، واحتجزت 24 مركبة مخالفة.

وحررت إدارة المرور 105 مخالفات بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة، خلال 24 ساعة الماضية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟