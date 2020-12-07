عدد صادم من المتطوعين لنقل رجل يزن 300 كيلوجرام من منزله

حاولت مجموعة الإغاثة في فرنسا، من إخراج رجل يقرب وزنه من 300 كيلوجرام من منزله في مدينة بربينيان جنوب غرب فرنسا، ويقبع هذا الرجل في منزله منذ سنوات، ويعتبر نقله عملية بالغة الحساسية قد تشكل خطرا على حياته.

ويتعذر إخراج الفرنسي آلان بانابيير البالغ 53 عاما والذي يعيش على الأرض في منزل لا يستوفي شروط السلامة، عبر السلالم نظرا إلى عدم قدرة الرجل على العبور من باب الغرفة، في هذه العملية البالغة الخطورة وفق محاميه جان كودونييس.

وبعد أعمال تدعيم أولى للمنزل المؤلف من طبقتين في حي ذي شوارع ضيقة في وسط المدينة الواقعة في منطقة البيرينيه الشرقية، جُّند حوالى 50 شخصا، بينهم شرطيون وعناصر إطفاء وفرق طبية لمحاولة إخراج الرجل، وفق السلطات المحلية.

صاحب أثقل وزن

وسيهدم هؤلاء جزءا من واجهة الطبقة الأولى من المنزل لإجلاء بانابيير قبل نقله أفقيا إلى حجرة محمولة على رافعة ستنزل الرجل على الطريق حيث تنتظره سيارة إسعاف.

وسيُنقل بانابيير بداية إلى مستشفى في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا للخضوع لـ"تقويم شامل" لوضعه الصحي، قبل نقله بعد أسابيع إلى مركز لإعادة التأهيل، وفق رئيس قسم أمراض الغدد والسكري والتغذية أنطوان أفينيون.

جان كودونييس، محامي بانابيير إلى أن موكّله تعرّض للسقوط فى منزله فى يوليو 2019 وأصيب بكسر فى ساقه على الأرجح.

وقد أرسل كودونييس، قبل أيام، كتابا إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان، نبهه فيه إلى ضرورة التدخل بصورة عاجلة، وذكر المحامى فى الدعوى التى قدّمها، إلى النيابة العامة أن عددا من السلطات المحلية فى المنطقة على عِلم بوضع موكّله.

ووافق بانابيير، مطلع أغسطس الماضى، على اتفاق لإجلائه يقضى بتدمير واجهة المبنى لإخراجه من مكان إقامته، لكنّ هذا الاتفاق لم ينفذ عملياً، وقال المحامى كودونييس، إن أجهزة الإنقاذ أبلغته بأنها تنتظر الأوامر فقط، شاكياً أن موكّله أصيب بوهن حاد، ويعانى مرضاً فى القلب، وأضاف: "أخبرنى أن تقرحات الفراش ظهرت لديه، وأنه ينزف.