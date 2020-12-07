وكالة الرأي الفلسطينية عادات ينبغى تجنبها للحفاظ على أسنانك وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة وكالة الرأي الفلسطينية هل ظهرت ملامح نهاية الأسطورة ليونيل ميسي؟ وكالة الرأي الفلسطينية اقتحامات ومواجهات في عدة مناطق بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية ميلان يعزز صدارته بانتصار ثمين على سامبدوريا وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يعادل إنجاز رونالدو .. ويهدد ميسي وليفاندوفسكي وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم وكالة الرأي الفلسطينية عدد صادم من المتطوعين لنقل رجل يزن 300 كيلوجرام من منزله وكالة الرأي الفلسطينية خاتم مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة إلى موسوعة غينيس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء غائمة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

07 كانون أول / ديسمبر 2020 08:01

فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح  جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع  طفيف آخر على درجات الحرارة، خلال ساعات المساء والليل تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق  والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح  شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟