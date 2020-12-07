إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لمدن بالضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، أدت لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من الشبان وتم اعتقال آخرين.

وقالت مصادر محلية إن أربعة شبان أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وذكرت أن المواجهات اندلعت عند الشارع الرئيس القدس/الخليل بين الشبان وقوات الاحتلال، إثر اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 4 شبان بأعيرة نارية، حيث قام الجنود بمداهمة عددا من المنازل، واعتدوا على قاطنيها.

كما اعتقلت تلك القوات من مخيم الدهيشة كلا من: شهاب حسن مزهر (45 عاما)، ومحمد نضال أبو عكر (26عاما)، والشقيقين محمد (27 عاما) ونعيم رأفت أبو عكر (26 عاما) من الدوحة غربا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب اياد رشيد، عقب دهم منزله في بلدة يطا وتفتيشه.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات وسعير وحلحول ويطا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

كذلك داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل المواطن عبد السلام عواد في بلدة عورتا جنوبي نابلس وسلمته بلاغاً لمقابلة ضابط المخابرات الاسرائيلية يوم الاثنين القادم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الخليل وقرى رام الله خاصة جفنا، واندلعت مواجهات في العيساوية، حيث امطر الشبان اليات الاحتلال بالمفرقات.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس. وتركزت عملية الاقتحام بالحارة الغربية، وشرع الجنود بحملة دهم لعدد من المنازل ومحيط المنازل بجوار ديوان عائلة أبو مازن، فيما اعتلى الجنود أسطح بعض المنازل.

وأصيب عدد من المواطنين، مساء أمس الأحد، بحالات اختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز على منازل المواطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.