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أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة

07 كانون أول / ديسمبر 2020 08:09

غزة - الرأي

جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم الإثنين على النحو التالي:

أولًا: أسعار الخضروات:
بندورة أكرم: 1 ك = 3.5 شيكل
بندورة كدار: 1ك = 3 شيكل
خيار: 5 – 7 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل
بطاطا ثلاجات: لا يوجد
بطاطا بلدية: 1ك = 3.5 شيكل
و3ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ك =  2 شيكل
سلق: 1 ك = 2 شيكل
ملوخية رفحاوية: 1ك = 3.5 شيكل
و3ك = 10 شيكل
فاصوليا: 1ك = 5 شيكل
لوبيا: 1ك = 6 شيكل
كوسا: 1ك = 3 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل
بصل أحمر: 1ك = 4 شيكل
باذنجان: 1ك = 2 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 4 شيكل
بطاطا حلوة: 5 ك = 10 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
خس = 2 شيكل
زهرة: 2 – 3 شيكل
ملفوف: 3 – 4 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون:  5 ك = 10 شيكل
بامية: 1ك = لا يوجد
بنجر: 1ك = 4 شيكل
قرع بلدي: 1ك = 4 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
جزر محفور للحشي: 3ك = 10 شيكل
فجل: 3 رأس: 1 شيكل
جرادة: 1 شيكل
بقدونس: 1 شيكل
نعنع: 1 شيكل

ثانيًا: أسعار الفواكه:
موز: 3 – 4 ك = 10 شيكل
تفاح أحمر: 1 ك = 4 شيكل
تفاح غالا: 1ك = 4 شيكل
أجاص: 1 ك = 4 – 5 شيكل
بوملي (حبة) = 2 شيكل
برتقال أبو صرّة: 4 ك = 10 شيكل
كلمنتينة: 4 ك = 10 شيكل
كاكا (فرسمونة): 3 ك = 10 شيكل
أفوكادو: 1ك = 6.5 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
رمان حلو: 1ك = 3 شيكل
فقوس: 1ك = 2.5 شيكل
قشطة: 1ك = 15 شيكل
فراولة: 1ك = 14 شيكل

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