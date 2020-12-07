غزة - الرأي

جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم الإثنين على النحو التالي:



أولًا: أسعار الخضروات:

بندورة أكرم: 1 ك = 3.5 شيكل

بندورة كدار: 1ك = 3 شيكل

خيار: 5 – 7 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل

بطاطا ثلاجات: لا يوجد

بطاطا بلدية: 1ك = 3.5 شيكل

و3ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 2 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية رفحاوية: 1ك = 3.5 شيكل

و3ك = 10 شيكل

فاصوليا: 1ك = 5 شيكل

لوبيا: 1ك = 6 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 4 شيكل

باذنجان: 1ك = 2 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 شيكل

بطاطا حلوة: 5 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس = 2 شيكل

زهرة: 2 – 3 شيكل

ملفوف: 3 – 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 5 ك = 10 شيكل

بامية: 1ك = لا يوجد

بنجر: 1ك = 4 شيكل

قرع بلدي: 1ك = 4 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

جزر محفور للحشي: 3ك = 10 شيكل

فجل: 3 رأس: 1 شيكل

جرادة: 1 شيكل

بقدونس: 1 شيكل

نعنع: 1 شيكل

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ثانيًا: أسعار الفواكه:

موز: 3 – 4 ك = 10 شيكل

تفاح أحمر: 1 ك = 4 شيكل

تفاح غالا: 1ك = 4 شيكل

أجاص: 1 ك = 4 – 5 شيكل

بوملي (حبة) = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 4 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 4 ك = 10 شيكل

كاكا (فرسمونة): 3 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6.5 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

رمان حلو: 1ك = 3 شيكل

فقوس: 1ك = 2.5 شيكل

قشطة: 1ك = 15 شيكل

فراولة: 1ك = 14 شيكل