"جماعات الهيكل" تطلق برنامجاً لاقتحام الأقصى بالأيام المقبلة

القدس المحتلة - الرأي

دعا قادة اتحاد ما يسمى "منظمات جبل الهيكل" جمهور المتطرفين اليهود إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتحويل هذا الشتاء إلى "شتاء يهودي" فيه. والبرنامج الذي أطلقه اتحاد منظمات الهيكل المتطرفة يتزامن مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي "الحانوكاه" الذي يمتد بين ١٠-١٨ من شهر ١٢، أي بدءاً من الخميس القادم وعلى مدى الأسبوع الآتي بأكمله.

ودعت جماعات الهيكل المتطرفة إلى تكريس الاحتفال به بإشعال الشمعدانات والرقص ليلاً في ساحة الغزالي مقابل باب الأسباط، وإضاءة الشمع في باب العامود والرسومات المرسلة إلى الأسوار في باب الخليل، وعلى طول أبواب وأسوار باب الساهرة وشارع السلطان سليمان القانوني.

وخوفاً من محدودية استجابة المستوطنين لدعوتها، جندت تلك الجماعات كل قادتها التاريخيين، أمثال غرشون سلمون مؤسس "أمناء جبل الهيكل"، ويهودا غليك وأوري أريئيل، وغيرهم، للدعوة والمساهمة في اقتحامات الأقصى بشكل يومي لتشجيع جمهورها المتطرف على مرافقتهم.

يذكر أن هذه الجماعات ذاتها كانت قد وجهت نداءات مصورة، وعلى مدى الشهر الماضي، للإمارات والبحرين لمساعدتهم في إقامة صلوات مشتركة في ساحات ومساطب المسجد الأقصى المبارك، ومساعدتهم في التخلص من إدارة الأوقاف الإسلامية للأقصى، الأمر الذي أثار مفتي القدس والديار الفلسطينية في خطبة الجمعة الماضية، ونفى ورفض أي شكل من أشكال الصلاة لغير المسلمين في المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن الأقصى مسجد للمسلمين وحدهم، ولا يمكن إقامة صلوات لغير المسلمين فيه.

